Правительство одобрило законопроект о занятости
- globallookpress.com
«Правительство одобрило законопроект «Единой России» о занятости. Документ поддержали Минтруд, Минэк, Минфин и Минюст», — следует из заявления на официальном сайте организации.
Уточняется, что законопроект закрепляет такие понятия, как «самозанятость» и «платформенная занятость», а также предусматривает меры по борьбе с нелегальной занятостью.
Зампредседателя Совбеза России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев ранее заявил, что обновлённое законодательство о трудовой занятости в России должно в полном объёме защитить трудовые права жителей новых субъектов страны.