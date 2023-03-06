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Правительство одобрило законопроект о занятости

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Законопроект «Единой России» о занятости поддержали Минтруд, Минэкономразвития, Минфин и Минюст, говорится в сообщении партии.
Правительство одобрило законопроект о занятости
  • globallookpress.com

«Правительство одобрило законопроект «Единой России» о занятости. Документ поддержали Минтруд, Минэк, Минфин и Минюст», — следует из заявления на официальном сайте организации.

Уточняется, что законопроект закрепляет такие понятия, как «самозанятость» и «платформенная занятость», а также предусматривает меры по борьбе с нелегальной занятостью.

Зампредседателя Совбеза России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев ранее заявил, что обновлённое законодательство о трудовой занятости в России должно в полном объёме защитить трудовые права жителей новых субъектов страны.

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