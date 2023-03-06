РФПИ: «Спутник V» признан наиболее эффективным среди векторных вакцин против COVID-19
- РИА Новости
«РФПИ объявляет о публикации в ведущем международном медицинском журнале The Lancet исследования учёных из Китая, согласно которому российская вакцина против коронавируса «Спутник V» демонстрирует эффективность 91% против симптоматической инфекции коронавируса, что является лучшим показателем среди всех векторных вакцин против SARS-CoV-2», — говорится в сообщении.
Исследователи также пришли к выводу, что векторные вакцины гораздо реже вызывают побочные эффекты по сравнению с мРНК-вакцинами.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко высказал мнение, что без конкретных фактов нельзя судить о происхождении коронавируса и огульно обвинять кого-либо.