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РФПИ: «Спутник V» признан наиболее эффективным среди векторных вакцин против COVID-19

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Вакцина «Спутник V» имеет наибольшую эффективность — на уровне 91% — против симптоматической инфекции COVID-19 среди векторных вакцин. Об этом сообщает пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
РФПИ: «Спутник V» признан наиболее эффективным среди векторных вакцин против COVID-19
  • РИА Новости

«РФПИ объявляет о публикации в ведущем международном медицинском журнале The Lancet исследования учёных из Китая, согласно которому российская вакцина против коронавируса «Спутник V» демонстрирует эффективность 91% против симптоматической инфекции коронавируса, что является лучшим показателем среди всех векторных вакцин против SARS-CoV-2», — говорится в сообщении.

Исследователи также пришли к выводу, что векторные вакцины гораздо реже вызывают побочные эффекты по сравнению с мРНК-вакцинами.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко высказал мнение, что без конкретных фактов нельзя судить о происхождении коронавируса и огульно обвинять кого-либо.

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