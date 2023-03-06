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Кабмин направит более 1 млрд рублей на работу выездных бригад в новых регионах

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Правительство выделит более 1 млрд рублей на работу выездных бригад и полевых многофункциональных госпиталей, которые будут оказывать медпомощь в новых регионах страны.
Кабмин направит более 1 млрд рублей на работу выездных бригад в новых регионах
  • РИА Новости

Соответствующее распоряжение подписал российский премьер Михаил Мишустин.

«Субсидию получат медицинские организации, находящиеся в ведении Минздрава России и регионов. Из специалистов, работающих в этих структурах, планируется сформировать выездные бригады и полевые многофункциональные госпитали, которые будут оказывать нуждающимся медицинскую помощь, в том числе специализированную», — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Предполагается, что федеральные медики и специалисты из регионов также будут оказывать помощь коллегам в ЛНР и ДНР, а также Запорожской и Херсонской областях на местах с организационно-методическими вопросами.

Ранее российский президент Владимир Путин на совещании с правительством заявил, что медицинские работники в новых регионах работают в очень тяжёлых условиях.

Он потребовал немедленно решать проблемы жителей новых российских регионов.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов рассказал в беседе с RT о законопроекте, которым предполагается ввести в России термин «дети специальной военной операции» и обеспечить им поддержку.

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