Спасатели на вертолёте эвакуировали 40 человек с дрейфующей льдины в Сахалинской области
- РИА Новости
«Сотрудники МЧС России с помощью вертолёта Ми-8 эвакуировали на берег 40 рыбаков в районе села Лесного Сахалинской области. Работы продолжаются. Спасательная операция на Сахалине проводится на удалении 1,5—2 км от линии отрыва, в сложных погодных условиях, при сильном ветре», — говорится в сообщении МЧС.
Как стало известно ранее, на дрейфующей льдине, которая оторвалась в Сахалинской области в районе села Лесного, могут находиться до 50 человек и несколько снегоходов.