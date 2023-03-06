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Спасатели на вертолёте эвакуировали 40 человек с дрейфующей льдины в Сахалинской области

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Спасатели в Сахалинской области с помощью вертолёта Ми-8 эвакуировали 40 человек, которые ранее оказались на отколовшейся льдине в районе села Лесного. Операция МЧС проводится в сложных погодных условиях.
Спасатели на вертолёте эвакуировали 40 человек с дрейфующей льдины в Сахалинской области
  • РИА Новости

«Сотрудники МЧС России с помощью вертолёта Ми-8 эвакуировали на берег 40 рыбаков в районе села Лесного Сахалинской области. Работы продолжаются. Спасательная операция на Сахалине проводится на удалении 1,5—2 км от линии отрыва, в сложных погодных условиях, при сильном ветре», — говорится в сообщении МЧС.

Как стало известно ранее, на дрейфующей льдине, которая оторвалась в Сахалинской области в районе села Лесного, могут находиться до 50 человек и несколько снегоходов.

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