МЧС: на дрейфующей льдине в Сахалинской области могут находиться до 50 рыбаков
«Льдину с любителями зимней рыбалки оторвало в районе села Лесного. На льдине могут находиться порядка 50 человек и несколько снегоходов», — говорится в сообщении.
На место происшествия уже прибыла наземная группировка спасателей и сотрудников государственной инспекции по маломерным судам.
Также в спасательной операции задействован вертолёт Ми-8.
Как стало известно ранее, в районе села Лесного в Сахалинской области оторвало льдину с рыбаками.