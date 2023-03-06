МЧС: на дрейфующей льдине в Сахалинской области могут находиться до 50 рыбаков

На дрейфующей льдине, которая оторвалась в Сахалинской области в районе села Лесного, могут находиться до 50 человек и несколько снегоходов, сообщили в МЧС России.

«Льдину с любителями зимней рыбалки оторвало в районе села Лесного. На льдине могут находиться порядка 50 человек и несколько снегоходов», — говорится в сообщении.

На место происшествия уже прибыла наземная группировка спасателей и сотрудников государственной инспекции по маломерным судам.

Также в спасательной операции задействован вертолёт Ми-8.

Как стало известно ранее, в районе села Лесного в Сахалинской области оторвало льдину с рыбаками.