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МЧС: на дрейфующей льдине в Сахалинской области могут находиться до 50 рыбаков

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На дрейфующей льдине, которая оторвалась в Сахалинской области в районе села Лесного, могут находиться до 50 человек и несколько снегоходов, сообщили в МЧС России.

«Льдину с любителями зимней рыбалки оторвало в районе села Лесного. На льдине могут находиться порядка 50 человек и несколько снегоходов», — говорится в сообщении.

На место происшествия уже прибыла наземная группировка спасателей и сотрудников государственной инспекции по маломерным судам.

Также в спасательной операции задействован вертолёт Ми-8.

Как стало известно ранее, в районе села Лесного в Сахалинской области оторвало льдину с рыбаками.

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