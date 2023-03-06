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«Известия»: после изменения условий программы IT-ипотеки число заявок начало активно расти

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С момента изменения условий программы IT-ипотеки количество заявок начало активно расти, сообщили «Известиям» в Минцифры.

По данным ведомства, в феврале на получение IT-ипотеки подано вдвое больше заявок, чем в предыдущие месяцы — 4,7 тыс.

Отмечается, что активнее всего кредиты берут в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Свердловской областях, Краснодарском крае, Татарстане, Новосибирской, Нижегородской, Воронежской областях и Пермском крае.

Ранее стало известно, что льготный жилищный кредит смогут взять сотрудники всех аккредитованных IT-компаний, а не только получатели налоговых льгот.

Также льготные кредиты смогут взять специалисты в возрасте от 18 до 50 лет, а не от 22 до 44 лет, как это было ранее.

Требования по заработной плате снижаются с 150 тыс. до 120 тыс. рублей в месяц в городах-миллионниках и с 100 тыс. до 70 тыс. рублей в остальных населённых пунктах.

При этом требования для специалистов, работающих в Москве, останутся прежними: минимальная зарплата должна составлять не менее 150 тыс. рублей в месяц.

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