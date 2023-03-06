Более 6 тысяч жителей Владивостока остались без тепла и горячей воды из-за аварии

Свыше 6 тысяч жителей Владивостока остались без отопления и горячей воды из-за аварии на теплотрассе.

«6 марта в связи с порывом на участке теплотрассы в районе дома 104 по Океанскому проспекту во Владивостоке без коммунальных услуг остались более 6 тысяч жителей 23 домов по Океанскому проспекту и проспекту Острякова, улицах Некрасовской и Отлогой», — говорится в сообщении прокуратуры Приморского края.

По данному факту начата проверка.

В январе в мэрии Воронежа заявили, что коммунальная авария оставила без воды более 20 тыс. жителей двух микрорайонов города.