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На складе в в Комсомольске-на-Амуре произошёл сильный пожар

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На складе в Комсомольске-на-Амуре пожар локализован на площади в 3,5 тыс. кв. м.

«Пламя быстро распространилось по пустотам, перекрытиям и ушло на кровлю кирпичного здания, где загорелся утеплитель и обрешетка под металлосайдингом», — отметили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

По данным спасателей, пожар начался с лежащих в помещении деревянных палет для транспортировки и хранения продуктов питания.

2 марта сообщалось, что пожар произошёл в административном здании в Санкт-Петербурге, на месте происшествия на., сообщило МЧС.

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