На складе в в Комсомольске-на-Амуре произошёл сильный пожар
«Пламя быстро распространилось по пустотам, перекрытиям и ушло на кровлю кирпичного здания, где загорелся утеплитель и обрешетка под металлосайдингом», — отметили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
По данным спасателей, пожар начался с лежащих в помещении деревянных палет для транспортировки и хранения продуктов питания.
2 марта сообщалось, что пожар произошёл в административном здании в Санкт-Петербурге, на месте происшествия на., сообщило МЧС.