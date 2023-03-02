Пожар произошёл в административном здании Кировского района Петербурга

Пожар произошёл в административном здании в Санкт-Петербурге, на месте происшествия найден один погибший, сообщило МЧС.

Пожар произошёл в Кировском районе на Промышленной улице, дом 5. «В четырёхэтажном административном здании на третьем этаже происходит горение обстановки на площади 300 кв. м», — говорится в заявлении МЧС. Ведомство сообщило, что из здания эвакуировали 100 человек. Предположительно, погибшего нашли на третьем этаже, однако информация ожидает подтверждения. По имеющимся данным, в здании располагался склад текстильной продукции, поэтому произошло сильное задымление.