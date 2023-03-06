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Друг погибшего в Брянской области заявил, что детей возили в школу из-за плохого интернета

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Сергей Бондаренко, друг погибшего при нападении в Брянской области водителя Леонида Голованова, рассказал, почему мужчина вёз детей в тот день.

«Здесь на данном этапе дистанционное обучение в приграничных районах организовано, но не каждая семья может позволить себе компьютер. И связь у нас здесь, вы видите, как работает», — заявил Бондаренко РИА Новости.

По его словам, Голованов возил «детей до школьного автобуса, который уходит из Нового Ропска, там тоже закрыта школа, в село Сачковичи, а так они должны учиться дистанционно».

2 марта появилась информация, что с Украины в Климовский район проникли диверсанты. В результате атаки два человека погибли, десятилетний ребёнок был ранен.

Позднее ФСБ показала видео обстрелянных украинскими диверсантами автомобилей в Брянской области.

5 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о завершении восстановительных работ после теракта.

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