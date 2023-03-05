В ДТП на трассе в Нижегородской области погибли двое детей

Двое детей погибли при столкновении двух легковых машин в Нижегородской области. Ещё двое пострадали. Об этом написал в своём Telegram-канале министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

«Двое пострадавших детей... доставлены в ближайшую Большемурашкинскую ЦРБ. К сожалению, реанимационные мероприятия не дали результата», — сообщил он.

Отмечается, что ещё двое пострадавших бригадами скорой медицинской помощи эвакуируются в детскую областную больницу и НОКБ им. Семашко.

Ранее стало известно, что число пострадавших в ДТП с участием рейсового автобуса и двух легковых автомобилей в Нижегородской области выросло до десяти.

Кроме того, десять человек погибли в результате ДТП с автобусом в центре Перу.

Также пострадали семь человек, они доставлены в больницу.