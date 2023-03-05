Десять человек погибли в ДТП с автобусом в Перу
- РИА Новости
Об этом информирует радио RPP.
«Десять человек сгорели в воскресенье в результате столкновения автобуса и мототакси… в провинции Касма региона Анкаш», — сказано в материале.
Уточняется, что водитель мототакси погиб, а водитель автобуса доставлен в полицию.
Кроме того, в ДТП пострадали семь человек, они доставлены в больницу.
Ранее газета Milliyet сообщила, что по меньшей мере 11 человек пострадали в результате аварии на западе Турции.
Отмечается, что всего на трассе столкнулись 23 автомобиля.