Десять человек погибли в ДТП с автобусом в Перу

Десять человек погибли в результате ДТП с автобусом в центре Перу.

Об этом информирует радио RPP.

«Десять человек сгорели в воскресенье в результате столкновения автобуса и мототакси… в провинции Касма региона Анкаш», — сказано в материале.

Уточняется, что водитель мототакси погиб, а водитель автобуса доставлен в полицию.

Кроме того, в ДТП пострадали семь человек, они доставлены в больницу.

Ранее газета Milliyet сообщила, что по меньшей мере 11 человек пострадали в результате аварии на западе Турции.

Отмечается, что всего на трассе столкнулись 23 автомобиля.