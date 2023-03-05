Два человека пострадали в Петербурге в результате устроенной пьяным мужчиной стрельбы

Росгвардейцы задержали пьяного жителя Санкт-Петербурга, устроившего стрельбу из травматического оружия на улице Рубинштейна. В результате происшествия два человека получили ранения.

Об этом сообщает региональный главк Росгвардии в своём Telegram.

«Результат событий: двое мужчин с ранением спины и руки госпитализированы, стрелка увезли вытрезвляться и объясняться в 28-й отдел полиции», — говорится в заявлении.

Уточняется, что у 29-летнего мужчины был изъят травматический пистолет Grand Power и аэрозольный перцовый баллончик.

Ранее в Петербурге возбудили уголовное дело на мужчину, выстрелившего в сотрудника ОМОН.