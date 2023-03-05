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На Сахалине идёт операция по спасению 18 рыбаков на отколовшейся льдине

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В МЧС заявили, что на Сахалине идёт операция по спасению 18 рыбаков на отколовшейся льдине.
На Сахалине идёт операция по спасению 18 рыбаков на отколовшейся льдине
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте регионального отделения ведомства.

«По Системе-112 поступило сообщение об отрыве льда с рыбаками от села Стародубского до села Взморье Долинского района, по предварительным сведениям, на льду находятся 18 человек. К месту отрыва немедленно выдвинулись спасатели», — отмечается в заявлении.

Всего в операции по спасению задействованы 20 человек и десять единиц техники.

Ранее спасатели призвали рыбаков не выезжать на нестабильный лёд в бухте Нагаева в Магадане.

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