В МЧС заявили, что на Сахалине идёт операция по спасению 18 рыбаков на отколовшейся льдине.

Об этом говорится на сайте регионального отделения ведомства.

«По Системе-112 поступило сообщение об отрыве льда с рыбаками от села Стародубского до села Взморье Долинского района, по предварительным сведениям, на льду находятся 18 человек. К месту отрыва немедленно выдвинулись спасатели», — отмечается в заявлении.

Всего в операции по спасению задействованы 20 человек и десять единиц техники.

Ранее спасатели призвали рыбаков не выезжать на нестабильный лёд в бухте Нагаева в Магадане.