В ДТП в Нижегородской области пострадали семь человек

Двое детей и пятеро взрослых пострадали в результате столкновения двух автомобилей в Нижегородской области.

«В результате ДТП пострадали семь человек, из них двое детей 17 лет и 11 лет», — заявил замгубернатора региона Давид Мелик-Гусейнов в Telegram.

Отмечается, что пострадавшие доставлены в приёмный покой Выксунской ЦРБ.

В данный момент проводится диагностическое обследование и медицинская сортировка по тяжести состояния, сказано в сообщении.

Ранее пресс-служба УМВД России по региону сообщила, что один человек погиб и ещё 16 получили травмы в результате столкновения легкового автомобиля и автобуса ПАЗ на трассе в посёлке Усвяты Псковской области.