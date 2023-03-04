В ДТП в Нижегородской области пострадали семь человек
- РИА Новости
«В результате ДТП пострадали семь человек, из них двое детей 17 лет и 11 лет», — заявил замгубернатора региона Давид Мелик-Гусейнов в Telegram.
Отмечается, что пострадавшие доставлены в приёмный покой Выксунской ЦРБ.
В данный момент проводится диагностическое обследование и медицинская сортировка по тяжести состояния, сказано в сообщении.
Ранее пресс-служба УМВД России по региону сообщила, что один человек погиб и ещё 16 получили травмы в результате столкновения легкового автомобиля и автобуса ПАЗ на трассе в посёлке Усвяты Псковской области.