Губернатор Брянской области пообещал новый дом семье пострадавшего при теракте мальчика

Губернатор Брянской области Александр Богомаз пообещал приобрести дом для многодетной семьи мальчика Фёдора, пострадавшего от теракта, устроенного украинскими террористами в регионе.

Заявление прозвучало в эфире телеканала «Россия 24».

«Не просто куплю, а куплю вам дом и сделаем вам ремонт хороший», — цитирует губернатора РИА Новости.

Соответствующее заявление он сделал во время беседы с матерью мальчика, когда посещал его в больнице. По словам мамы Фёдора, семья проживала в доме без удобств.

Ранее главный врач детской областной больницы Виктор Алекса рассказал о состоянии Фёдора.