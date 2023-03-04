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Губернатор Брянской области пообещал новый дом семье пострадавшего при теракте мальчика

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Губернатор Брянской области Александр Богомаз пообещал приобрести дом для многодетной семьи мальчика Фёдора, пострадавшего от теракта, устроенного украинскими террористами в регионе.
Губернатор Брянской области пообещал новый дом семье пострадавшего при теракте мальчика
  • РИА Новости

Заявление прозвучало в эфире телеканала «Россия 24».

«Не просто куплю, а куплю вам дом и сделаем вам ремонт хороший», — цитирует губернатора РИА Новости.

Соответствующее заявление он сделал во время беседы с матерью мальчика, когда посещал его в больнице. По словам мамы Фёдора, семья проживала в доме без удобств.

Ранее главный врач детской областной больницы Виктор Алекса рассказал о состоянии Фёдора.

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