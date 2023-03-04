Строительные леса обрушились на западе Москвы
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
«На территории строительной площадки произошло обрушение перекрытия и строительных лесов на площади 300 кв. м. Из-под конструкции был извлечён один человек», — отметили в МЧС.
Уточняется, что работы по разбору обрушившихся конструкций продолжаются.
«Под обрушением возможно нахождение других людей», — добавили в ведомстве.
В январе 2022 года двое рабочих погибли в результате падения лифта во время проведения ремонтных работ в «Президент-отеле» в Москве.