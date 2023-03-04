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Строительные леса обрушились на западе Москвы

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В МЧС Москвы сообщили, что на западе столицы произошло обрушение строительных лесов, одного человека уже достали из-под завалов, но под конструкцией могут находиться ещё люди.
Строительные леса обрушились на западе Москвы
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«На территории строительной площадки произошло обрушение перекрытия и строительных лесов на площади 300 кв. м. Из-под конструкции был извлечён один человек», — отметили в МЧС.

Уточняется, что работы по разбору обрушившихся конструкций продолжаются.

«Под обрушением возможно нахождение других людей», — добавили в ведомстве.

В январе 2022 года двое рабочих погибли в результате падения лифта во время проведения ремонтных работ в «Президент-отеле» в Москве.

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