Строительные леса обрушились на западе Москвы

В МЧС Москвы сообщили, что на западе столицы произошло обрушение строительных лесов, одного человека уже достали из-под завалов, но под конструкцией могут находиться ещё люди.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«На территории строительной площадки произошло обрушение перекрытия и строительных лесов на площади 300 кв. м. Из-под конструкции был извлечён один человек», — отметили в МЧС.

Уточняется, что работы по разбору обрушившихся конструкций продолжаются.

«Под обрушением возможно нахождение других людей», — добавили в ведомстве.

В январе 2022 года двое рабочих погибли в результате падения лифта во время проведения ремонтных работ в «Президент-отеле» в Москве.