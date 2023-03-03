Минтруд России предложил субсидировать переезд сотрудников внутри региона
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«Согласно данным опроса, результаты которого мы еженедельно получаем от Роструда, порядка 18 тыс. человек готовы рассмотреть возможность переезда внутри региона своего проживания. Для того, чтобы работодатели могли использовать и такой резерв, а специалисты — могли найти работу, соответствующую их квалификации, предлагается распространить субсидирование найма и на переезд внутри одного субъекта», — цитирует его ТАСС.
Котяков отметил, что это решение особенно актуально для таких больших по территории регионов, как Красноярский и Хабаровский края, Свердловская область и ряда других.
Вместе с этим уточняется, что если муниципалитет проживания соискателя и муниципалитет, где находится работодатель, граничат друг с другом, то софинансирование предоставляться не будет.
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