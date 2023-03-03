Минтруд России предложил субсидировать переезд сотрудников внутри региона

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что ведомство разработало законопроект, который позволит работодателям получать субсидии для найма сотрудников, переезжающих внутри одного региона.

«Согласно данным опроса, результаты которого мы еженедельно получаем от Роструда, порядка 18 тыс. человек готовы рассмотреть возможность переезда внутри региона своего проживания. Для того, чтобы работодатели могли использовать и такой резерв, а специалисты — могли найти работу, соответствующую их квалификации, предлагается распространить субсидирование найма и на переезд внутри одного субъекта», — цитирует его ТАСС.

Котяков отметил, что это решение особенно актуально для таких больших по территории регионов, как Красноярский и Хабаровский края, Свердловская область и ряда других.

Вместе с этим уточняется, что если муниципалитет проживания соискателя и муниципалитет, где находится работодатель, граничат друг с другом, то софинансирование предоставляться не будет.

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