В Иркутской области подтвердили 158 случаев COVID-19 за сутки

В Иркутской области подтвердили 158 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

С начала пандемии в регионе заболели 363 886 жителей. Вылечились 358 523 человека.

Тем временем, в Санкт-Петербурге заболеваемость гриппом и ОРВИ с 27 февраля по 3 марта снизилась на 38,5%, передают «Невские новости». Чаще всего фиксируется вирус гриппа В.

Ранее бывший главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев допустил, что коронавирусная инфекция перейдёт в разряд сезонных болезней в 2024 году.