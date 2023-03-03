В Подмосковье стали назначать автоматически выплату детям-инвалидам

Ежемесячное пособие детям с ограниченными возможностями здоровья из неполных семей в Московской области теперь назначается автоматически.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства социального развития.

«Теперь одиноким родителям детей-инвалидов, а их более трёх тысяч семей, больше не нужно писать никаких заявлений», — сказала глава ведомства Людмила Болатаева.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области с начала 2023 года единое пособие назначено родителям 20 383 детей и 406 беременным женщинам.