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СК России возбудил уголовное дело по факту нападения на населённые пункты Брянской области

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В СК России возбуждено уголовное дело по факту нападения на населённые пункты Брянской области.
СК России возбудил уголовное дело по факту нападения на населённые пункты Брянской области
  • РИА Новости

«...осуществляется сбор и фиксация доказательств совершения представителями украинских вооружённых формирований преступлений в отношении гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов на территории населённых пунктов Любечане и Сушаны Климовского района Брянской области», — говорится в заявлении СК.

По фактам совершения террористического акта, посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов и уничтожения имущества возбуждены уголовные дела (ст. 205, 317, 167 УК России).

2 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что с Украины в Климовский район проникли диверсанты. В результате атаки два человека погибли, ребёнок был ранен.

Российский лидер Владимир Путин назвал случившееся терактом.

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