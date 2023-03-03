СК России возбудил уголовное дело по факту нападения на населённые пункты Брянской области

В СК России возбуждено уголовное дело по факту нападения на населённые пункты Брянской области.

«...осуществляется сбор и фиксация доказательств совершения представителями украинских вооружённых формирований преступлений в отношении гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов на территории населённых пунктов Любечане и Сушаны Климовского района Брянской области», — говорится в заявлении СК.

По фактам совершения террористического акта, посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов и уничтожения имущества возбуждены уголовные дела (ст. 205, 317, 167 УК России).

2 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что с Украины в Климовский район проникли диверсанты. В результате атаки два человека погибли, ребёнок был ранен.

Российский лидер Владимир Путин назвал случившееся терактом.