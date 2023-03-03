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Ставропольский край станет опорной площадкой Года педагога и наставника

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Ставропольский край будет опорной площадкой Всероссийского года педагога и наставника.

Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на управление пресс-службы и информполитики губернатора и правительства региона.

«Считаю знаковым, что президент России Владимир Владимирович Путин дал старт Году педагога и наставника во время телемоста с нашим центром знаний «Машук». Это одна из крупнейших в стране площадок для обучения тех, кто учит. Он повышает компетенции людей, которые дают нашим детям воспитание и знания», — сказал губернатор Владимир Владимиров.

По его словам, в регионе работает около 40 тыс. педагогов. Также развивается система наставничества в образовательном сообществе.

Ранее НСН сообщала, что в Москве инвесторам выделят 26,5 га земли для строительства социальных объектов.

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