Число самозанятых в России за четыре года превысило 7 млн человек
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«За четыре года со старта эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» к проекту присоединились более 7 млн человек», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Уточняется, что ежедневно это число увеличивается на 7,5 тысячи пользователей. При этом более 50% самозанятых ранее никак не декларировали свои доходы.
«За время эксперимента участники зарегистрировали доходы более чем на 1,9 трлн рублей, рассчитанный налог составил 81 млрд рублей», — добавляется в заявлении.
В ФНС добавили, что перечень профессий, которые отражают пользователи в приложении, насчитывает около 140 видов деятельности.
Ранее вице-президент Торгово-промышленной палаты России Елена Дыбова рассказала о важности закрепления в законодательстве понятия семейного предпринимательства.