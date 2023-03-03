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Число самозанятых в России за четыре года превысило 7 млн человек

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Федеральная налоговая служба (ФНС) России заявила, что число самозанятых в стране с начала запуска эксперимента специального налогового режима в 2019 году превысило 7 млн.
Число самозанятых в России за четыре года превысило 7 млн человек
  • Gettyimages.ru
  • © Alberto Ortega Cruzado / EyeEm

«За четыре года со старта эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» к проекту присоединились более 7 млн человек», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Уточняется, что ежедневно это число увеличивается на 7,5 тысячи пользователей. При этом более 50% самозанятых ранее никак не декларировали свои доходы.

«За время эксперимента участники зарегистрировали доходы более чем на 1,9 трлн рублей, рассчитанный налог составил 81 млрд рублей», — добавляется в заявлении.

В ФНС добавили, что перечень профессий, которые отражают пользователи в приложении, насчитывает около 140 видов деятельности.

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