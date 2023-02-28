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В ТПП заявили о важности закрепления в законодательстве понятия семейного предпринимательства

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Вице-президент Торгово-промышленной палаты России Елена Дыбова рассказала о важности закрепления в законодательстве понятия семейного предпринимательства.
В ТПП заявили о важности закрепления в законодательстве понятия семейного предпринимательства
  • Gettyimages.ru
  • © Kritchanut Onmang / EyeEm

«Сейчас в России уже около 4,5 млн семейных компаний, а это 74% всего малого и среднего бизнеса страны. Однако с правовой точки зрения эта специфика никак не учитывается, и специального закона для семейных компаний нет», — цитирует эксперта «Российская газета».

По мнению Дыбовой, в законе важно было бы предусмотреть механизм долговременной устойчивости семейных компаний.

«Это и возможность плавной передачи управления от старшего поколения к младшему, и урегулирование прав собственности внутри семейного предприятия, и распределение долей и годовой прибыли», — пояснила она.

Как добавила эксперт, пора посмотреть на семейный бизнес как на основу эффективной экономики.

Ранее управляющий партнёр и руководитель налоговой практики юридической компании Coleman Legal Services, председатель комитета по налогам МГО «Опора России» Павел Зюков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в стране.

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