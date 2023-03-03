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В Подмосковье откроют 20 новых школ к 1 сентября

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В Московской области откроют третий образовательный инженерно-технический кластер в Истре, 20 новых школ и 11 детских садов к 1 сентября 2023 года.
В Подмосковье откроют 20 новых школ к 1 сентября
  • Gettyimages.ru
  • © Willie B. Thomas

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.

«В регионе свыше 1 млн школьников, и наша задача — не просто рассадить их за парты, а сделать так, чтобы каждому было интересно на уроке, чтобы ребята могли посещать дополнительные занятия», — сказал губернатор Андрей Воробьёв.

По его словам, современный стандарт — это просторные школы с мастерскими, лабораториями, спортивными и ИТ-зонами.

«Каждый год мы сдаём порядка 20 таких объектов. Кроме того, большую программу строительства выполняют инвесторы», — добавил он.

Ранее НСН сообщала, что в Москве инвесторам выделят 26,5 га земли для строительства социальных объектов.

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