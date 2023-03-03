В Подмосковье откроют 20 новых школ к 1 сентября
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Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.
«В регионе свыше 1 млн школьников, и наша задача — не просто рассадить их за парты, а сделать так, чтобы каждому было интересно на уроке, чтобы ребята могли посещать дополнительные занятия», — сказал губернатор Андрей Воробьёв.
По его словам, современный стандарт — это просторные школы с мастерскими, лабораториями, спортивными и ИТ-зонами.
«Каждый год мы сдаём порядка 20 таких объектов. Кроме того, большую программу строительства выполняют инвесторы», — добавил он.
Ранее НСН сообщала, что в Москве инвесторам выделят 26,5 га земли для строительства социальных объектов.