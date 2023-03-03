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Специалист в сфере туризма Арутюнов назвал популярные зарубежные направления у россиян

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Генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов назвал самые популярные зарубежные направления среди российских туристов.

Выбор в основном делается среди стран, в которые доступны прямые перелёты, отметил он в ходе беседы в пресс-центре НСН.

По его словам, большое количество рейсов в ОАЭ (не только в Дубай, но и в Абу-Даби и Шарджу), в Оман, Катар, Бахрейн и Израиль.

«В ближайшем будущем начнутся перелёты и в Кувейт прямые. Этот регион привлёк на себя большой поток туристов. Ещё тот блок, который мы называем экзотикой, полностью рейсы загружены в Таиланд, Шри-Ланку, Мальдивы. Также Турция, но пока там ещё не потеплело. Ещё один блок стран — СНГ, Армения, Грузия», — отметил Арутюнов.

Ранее, по сообщениям ФБА «Экономика сегодня», в пресс-центре сервиса Туту.ру рассказали о лучших направлениях для зарубежных поездок в 2023 году.

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