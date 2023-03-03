Энберт: в финале Гран-при России буду ждать четверной тулуп от Туктамышевой

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 в командном турнире Александр Энберт поделился ожиданиями от выступления чемпионки мира Елизаветы Туктамышевой в финале Гран-при России.

«Я буду ждать четверной тулуп Елизаветы Туктамышевой. Конечно, его хочется наблюдать на соревнованиях. Вряд ли Лиза решила выучить этот элемент, чтобы прыгать его только на тренировках», — цитирует Энберта Metaratings.

Финал Гран-при России пройдёт 2—5 марта в Санкт-Петербурге. Соревнования состоятся во дворце спорта «Юбилейный».

В соревнованиях не примут участия Александра Трусова (из-за травмы спины), Ксения Синицына (по медицинским показаниям), Глеб Лутфуллин, Михаил Коляда, а также Анастасия Зинина и танцевальный дуэт Елизавета Худайбердиева — Егор Базин.

Ранее Туктамышева рассказала, что не стала менять программы к финалу Гран-при России.