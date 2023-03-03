В Тюмени выбрали учителя года
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Об этом сообщает «Вслух.ру».
Прокопенко работает в школе №25. Она выпускница Ишимского педагогического института, кандидат филологических наук.
«Конечно, в душе каждый надеется на победу, иначе какой смысл участия. Но для меня это было неожиданностью. Конкуренция очень высокая. И каждый финалист достоин победы», — заявила педагог.
По её словам, секрет успеха заключается в трудолюбии.
Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области повысят зарплаты педагогам.