Участники бизнес-сессии «Русской Медиагруппы» обсудили перспективы маркетинга

В рамках Radio Monte Carlo Winter Cup на горнолыжном курорте Роза Хутор состоялась бизнес-сессия «Русская Медиагруппа»: «Creative & Business. Музыка, дизайн и маркетинг процветания».

Об этом сообщили в пресс-службе «Русской Медиагруппы».

Участниками встречи стали эксперты от туристической, рекреационной, финансовой отраслей и креативных индустрий.

«У аудитории меняется запрос, меняются интересы, жизненный климат», — заявил управляющий директор «Русской Медиагруппы» Дмитрий Медников.

Одной из тем бизнес-сессии стало то, как изменилась система ценностей целевой аудитории. Также обсуждалось развитие внутреннего туризма и модной индустрии.

Кроме того, директор радио Monte Carlo Анастасия Елисеева рассказала о развитии радиостанции как премиального радио для требовательной аудитории.