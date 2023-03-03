В Сочи утвердили новые нормы при строительстве санаториев и пансионатов
- globallookpress.com
- © Komsomolskaya Pravda
Об этом информирует «Кубань 24».
По поручению главы Сочи Алексея Копайгородского власти уделяют особое внимание развитию санаторно-курортной отрасли как имеющей градообразующее значение. Теперь эти правила регламентированы.
В местных нормативах закрепили предельные параметры гостиниц, санаторно-курортных и лечебно-оздоровительных учреждений исходя из их удалённости от береговой линии.
Также для действующих санаторно-курортных организаций запрещено их перепрофилирование в гостиницы или апартаменты.
Ранее ФАН со ссылкой на данные сервиса Туту.ру сообщало, что самыми популярными направлениями при раннем бронировании авиабилетов на лето стали Сочи, Москва и Петербург.