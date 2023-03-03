Готовившего теракт в здании суда в Подмосковье приговорили к 19 годам колонии

В пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области заявили, что россиянин, готовивший теракт в здании суда в Подмосковье, приговорён к 19 годам колонии.

«Решением 2-го Западного окружного военного суда Магомедов К.М. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205 («Террористический акт») и ч. 1 ст. 222.1 («Незаконное хранение оружия») УК России, и приговорён к 19 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

Уточняется, что приговор вступил в законную силу.

В марте 2022 года сообщалось, что готовившего теракт в Астраханской области сторонника террористической организации приговорили к 13 годам колонии.