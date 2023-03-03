Суд оштрафовал россиянина, вывесившего флаг Украины с надписью против спецоперации

В Ростовской области суд оштрафовал россиянина на 30 тыс. рублей за то, что он вывесил флаг Украины с надписью против спецоперации.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ России по региону, предпринимателя из Новочеркасска привлекли к административной ответственности в соответствии с ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП России.

В ведомстве напомнили, что повторное нарушение грозит уголовной ответственностью.

По данным источника агентства, мужчина разместил флаг на кассе своего магазина.

Ранее Госдума во втором чтении приняла поправки об уголовной ответственности за дискредитацию участников спецоперации на Украине и распространение фейков о них.