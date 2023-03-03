Узнать больше

Суд оштрафовал россиянина, вывесившего флаг Украины с надписью против спецоперации

Короткая ссылка
В Ростовской области суд оштрафовал россиянина на 30 тыс. рублей за то, что он вывесил флаг Украины с надписью против спецоперации.
Суд оштрафовал россиянина, вывесившего флаг Украины с надписью против спецоперации
  • РИА Новости
  • © Chris Unger

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ России по региону,  предпринимателя из Новочеркасска привлекли к административной ответственности в соответствии с ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП России.

В ведомстве напомнили, что повторное нарушение грозит уголовной ответственностью.

По данным источника агентства, мужчина разместил флаг на кассе своего магазина.

Ранее Госдума во втором чтении приняла поправки об уголовной ответственности за дискредитацию участников спецоперации на Украине и распространение фейков о них.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить