В Госдуме поддержали идею защиты сферы благотворительной деятельности от мошенников

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала в беседе с RT предложение по созданию отдельного раздела на госуслугах, с помощью которого можно было бы выбрать благотворительный фонд и безопасно совершить пожертвование.

По мнению депутата, «данное решение или похожее на него» необходимо принять.

«Это правильное решение, чтобы не допустить посягательств хакеров на безопасность персональных данных. Такое предложение объективно нужно рассмотреть. Может быть, не через портал госуслуг, но каким-то образом обезопасить возможности для пожертвования», — считает Бессараб.

Она отметила, что сегодня в России достаточно много мошеннических схем в интернете.

«Сегодня это актуально, люди жертвуют. Есть узнаваемые фонды. Но люди часто хотят жертвовать свои близким или землякам, которые сейчас задействованы в зоне СВО», — заключила парламентарий.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать отдельный раздел на портале госуслуг, с помощью которого граждане могли бы выбрать нужный им благотворительный фонд и безопасно совершить пожертвование.

По его словам, учитывая высокую востребованность благотворительной деятельности среди сограждан, необходимо обезопасить эту сферу от мошенников.