«Известия»: НСПК готовится к внедрению нового способа оплаты картой МИР на смартфонах

Национальная система платёжных карт готовится внедрить новый способ оплаты картой МИР на смартфонах с помощью QR-кода.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на технический бюллетень.

Уточняется, что новый способ оплаты предполагает формирование QR-кода на устройстве клиента, который будут считывать продавцы на кассе.

По данным издания, НСПК направила в банки бюллетень с требованиями к защите такого QR, которые нужно реализовать к 25 апреля 2023 года.

Ранее первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова заявила, что выпуск карт российской платёжной системы МИР по итогам 2022 года вырос на 60%.