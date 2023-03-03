Три человека погибли, один пострадали в ДТП с опрокидыванием на юге Москвы

На Варшавском шоссе в Москве в результате ДТП с опрокидыванием машины погибли три человека, один пострадал.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.

«На Варшавском шоссе водитель автомобиля совершил наезд на препятствие», — говорится в сообщении.

Отмечается, что машина врезалась в столб и перевернулась в районе станции метро «Нагатинская».

Ранее следовавший в Казахстан автобус попал в ДТП на Алтае, два человека погибли.

Также сообщалось, что в ДТП в Нижегородской области пострадали пять человек.