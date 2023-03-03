Узнать больше

Три человека погибли, один пострадали в ДТП с опрокидыванием на юге Москвы

Короткая ссылка
На Варшавском шоссе в Москве в результате ДТП с опрокидыванием машины погибли три человека, один пострадал.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.

«На Варшавском шоссе водитель автомобиля совершил наезд на препятствие», — говорится в сообщении.

Отмечается, что машина врезалась в столб и перевернулась в районе станции метро «Нагатинская».

Ранее следовавший в Казахстан автобус попал в ДТП на Алтае, два человека погибли.

Также сообщалось, что в ДТП в Нижегородской области пострадали пять человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить