Три человека погибли, один пострадали в ДТП с опрокидыванием на юге Москвы
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.
«На Варшавском шоссе водитель автомобиля совершил наезд на препятствие», — говорится в сообщении.
Отмечается, что машина врезалась в столб и перевернулась в районе станции метро «Нагатинская».
Ранее следовавший в Казахстан автобус попал в ДТП на Алтае, два человека погибли.
Также сообщалось, что в ДТП в Нижегородской области пострадали пять человек.