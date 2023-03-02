В Тюменской области подтвердили 318 случаев COVID-19 за сутки

В Тюменской области подтвердили 318 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает nashgorod.ru со ссылкой на инфоцентр правительства региона.

Выздоровели за минувшие 24 часа 304 жителя. У врачей наблюдаются более 2,7 тыс. пациентов.

Тем временем в Татарстане с начала 2023 года коронавирусом заболели около 5 тыс. человек, заявила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по региону Любовь Авдонина. Об этом сообщает inkazan.ru.

«Мы надеемся, что при соблюдении необходимых мер профилактики заболеваемость будет снижаться», — отметила Авдонина.

Ранее бывший главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев допустил, что коронавирусная инфекция перейдёт в разряд сезонных болезней в 2024 году.