В Нижегородской области отремонтируют 15 объектов инфраструктуры Семёновской ЦРБ

В Нижегородской области отремонтируют 15 объектов медицинской инфраструктуры Семёновской ЦРБ в 2023 году в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

Для работ по капремонту из федерального бюджета направлено 36,4 млн рублей.

Заместитель губернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов рассказал, что ремонт начнётся в марте — апреле и продлится до поздней осени.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кирове планируют построить новый корпус областной больницы в 2024 году.