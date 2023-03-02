В Нижегородской области отремонтируют 15 объектов инфраструктуры Семёновской ЦРБ
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Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на региональный Минздрав.
Для работ по капремонту из федерального бюджета направлено 36,4 млн рублей.
Заместитель губернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов рассказал, что ремонт начнётся в марте — апреле и продлится до поздней осени.
Ранее progorod43 сообщал, что в Кирове планируют построить новый корпус областной больницы в 2024 году.