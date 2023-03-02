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В Нижегородской области отремонтируют 15 объектов инфраструктуры Семёновской ЦРБ

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В Нижегородской области отремонтируют 15 объектов медицинской инфраструктуры Семёновской ЦРБ в 2023 году в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
В Нижегородской области отремонтируют 15 объектов инфраструктуры Семёновской ЦРБ
  • Gettyimages.ru
  • © Phil Fisk

Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

Для работ по капремонту из федерального бюджета направлено 36,4 млн рублей.

Заместитель губернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов рассказал, что ремонт начнётся в марте — апреле и продлится до поздней осени.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кирове планируют построить новый корпус областной больницы в 2024 году.

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