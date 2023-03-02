В Краснодарском крае выявили 277 случаев COVID-19 за сутки

В Краснодарском крае выявили 277 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает сайт «Кубань 24» со ссылкой на региональный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболел 350 051 человек. Выздоровели 337 393 жителя.

Стационарно лечатся 283 пациента, на дому — 1221.

Тем временем в Свердловской области отменили постановление об обязательной вакцинации от коронавируса некоторых категорий граждан, передаёт tagilcity.ru со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

По данным ведомства, за январь 2023 года показатель заболеваемости составил 153,7 на 100 тыс. населения.

Ранее бывший главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев допустил, что коронавирусная инфекция перейдёт в разряд сезонных болезней в 2024 году.