Узнать больше

В Краснодарском крае выявили 277 случаев COVID-19 за сутки

Короткая ссылка
В Краснодарском крае выявили 277 случаев COVID-19 за последние сутки.
В Краснодарском крае выявили 277 случаев COVID-19 за сутки
  • Gettyimages.ru
  • © Cavan Images

Об этом сообщает сайт «Кубань 24» со ссылкой на региональный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболел 350 051 человек. Выздоровели 337 393 жителя.

Стационарно лечатся 283 пациента, на дому — 1221.

Тем временем в Свердловской области отменили постановление об обязательной вакцинации от коронавируса некоторых категорий граждан, передаёт tagilcity.ru со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

По данным ведомства, за январь 2023 года показатель заболеваемости составил 153,7 на 100 тыс. населения.

Ранее бывший главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев допустил, что коронавирусная инфекция перейдёт в разряд сезонных болезней в 2024 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить