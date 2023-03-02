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Набиуллина заявила об ухудшении стандартов выдачи ипотеки

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ЦБ России фиксирует ухудшение условий по выдаче ипотечных кредитов, снизились темпы досрочных погашений, заявила глава российского регулятора Эльвира Набиуллина.
Набиуллина заявила об ухудшении стандартов выдачи ипотеки
  • РИА Новости

По её словам, в прошлом году ипотека выросла более чем на 20%, однако есть некоторые «беспокоящие компоненты».

«Так, доля кредитов с низким первоначальным взносом выросла до 53% в IV квартале 2022 года... Снизились темпы досрочных погашений. Эти факты могут говорить о том, что финансовое положение заёмщиков ухудшается», — цитирует Набиуллину ТАСС.

По словам главы регулятора, ЦБ будет принимать меры для недопущения роста рискованной ипотеки.

В ЦБ ранее заявили, что банки России в декабре 2022 года выдали рекордный объём ипотеки.

Уточняется, что предыдущее рекордное значение было зафиксировано в декабре 2021 года — 641,3 млрд рублей.

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