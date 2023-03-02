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ТПП предлагает предоставить социальным НКО привилегии наравне с бизнесом при закупках

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Торгово-промышленная палата России представила законопроект, в котором предлагается установить, что социально ориентированные некоммерческие организации (НКО) при участии в закупках отдельными видами юридических лиц имеют тот же набор привилегий, что и субъекты малого и среднего предпринимательства.
ТПП предлагает предоставить социальным НКО привилегии наравне с бизнесом при закупках
  • Gettyimages.ru
  • © Ngampol Thongsai / EyeEm

Об этом пишет newizv.ru.

Предлагаемые преимущества уже применяются в закупках государственными и муниципальными органами (44-ФЗ о федеральной контрактной системе), отметил глава ТПП России Сергей Катырин.

При этом при осуществлении закупок отдельными видами юридических лиц (преимущественно госкомпаниями) аналогичные гарантии у социально ориентированных НКО отсутствуют. Это предлагается прописать в 223-ФЗ о закупках отдельными видами юридических лиц.

Ранее «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства сообщал, что Калининградская область дополнительно получит из Фонда президентских грантов 12 млн рублей на поддержку социально ориентированных НКО.

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