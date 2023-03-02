Узнать больше

Губернатор Брянской области Богомаз сообщил о пожаре в жилом доме после атаки беспилотника

Короткая ссылка
Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в результате атаки БПЛА загорелся жилой дом в селе Сушаны.
Губернатор Брянской области Богомаз сообщил о пожаре в жилом доме после атаки беспилотника
  • РИА Новости

«Ещё одна атака совершена ВСУ на Климовский район. В результате сброса с БПЛА загорелся жилой дом в селе Сушаны», — написал он в Telegram.

На месте работают экстренные службы.

Ранее Богомаз сообщил, что на территорию Климовского района Брянской области проникла группа украинских диверсантов.

Диверсанты обстреляли автомобиль, погиб один человек.

Также в результате инцидента был ранен ребёнок, он госпитализирован.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить