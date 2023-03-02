Губернатор Брянской области Богомаз сообщил о пожаре в жилом доме после атаки беспилотника
- РИА Новости
«Ещё одна атака совершена ВСУ на Климовский район. В результате сброса с БПЛА загорелся жилой дом в селе Сушаны», — написал он в Telegram.
На месте работают экстренные службы.
Ранее Богомаз сообщил, что на территорию Климовского района Брянской области проникла группа украинских диверсантов.
Диверсанты обстреляли автомобиль, погиб один человек.
Также в результате инцидента был ранен ребёнок, он госпитализирован.