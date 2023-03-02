«Ростех» разработал сверхнадёжные резонаторы для аппаратуры связи

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» разработал миниатюрные резонаторы на поверхностных поперечных волнах.

Как уточняется в пресс-релизе, присланном в RT, их отличает улучшенная температурная стабильность и расширенный

диапазон частот.

Отмечается, что новая линейка STW-резонаторов, созданная Омским НИИ приборостроения (входит в «Росэлектронику»), используется в опорных генераторах радиоприемных устройств

для повышения качества связи.

Улучшение характеристик обеспечивается за счёт расширения диапазона частот до 1000 МГц.

«Новые миниатюрные STW-резонаторы – инициативная разработка Омского НИИ приборостроения. Эти компоненты станут основой для модернизации серийно выпускаемых на предприятии генераторов, что позволит улучшить их технические характеристики, обеспечить импортозамещение и, в конечном счёте, технологическую независимость нашей продукции. С учётом складывающейся в настоящее время

ситуации с поставками радиокомпонентов из-за рубежа мы готовы существенно нарастить выпуск генераторов на своих производственных мощностях», — рассказал генеральный директор ОНИИП Владимир Березовский.

STW-резонаторы и генераторы на их основе также широко используются в высокоточных системах навигации, беспроводных дистанционных датчиках, в том

числе для химического и биологического анализа.