«Ростех» разработал сверхнадёжные резонаторы для аппаратуры связи
- РИА Новости
Как уточняется в пресс-релизе, присланном в RT, их отличает улучшенная температурная стабильность и расширенный
диапазон частот.
Отмечается, что новая линейка STW-резонаторов, созданная Омским НИИ приборостроения (входит в «Росэлектронику»), используется в опорных генераторах радиоприемных устройств
для повышения качества связи.
Улучшение характеристик обеспечивается за счёт расширения диапазона частот до 1000 МГц.
«Новые миниатюрные STW-резонаторы – инициативная разработка Омского НИИ приборостроения. Эти компоненты станут основой для модернизации серийно выпускаемых на предприятии генераторов, что позволит улучшить их технические характеристики, обеспечить импортозамещение и, в конечном счёте, технологическую независимость нашей продукции. С учётом складывающейся в настоящее время
ситуации с поставками радиокомпонентов из-за рубежа мы готовы существенно нарастить выпуск генераторов на своих производственных мощностях», — рассказал генеральный директор ОНИИП Владимир Березовский.
STW-резонаторы и генераторы на их основе также широко используются в высокоточных системах навигации, беспроводных дистанционных датчиках, в том
числе для химического и биологического анализа.