Приложения онлайн-банка «Тинькофф» удалили из App Store

Приложения онлайн-банка «Тинькофф», «Тинькофф Инвестиции», «Тинькофф Бизнес», «Тинькофф Мобайл» и «Тинькофф Бухгалтерия для ИП» пропали из App Store.

Соответствующую информацию подтвердили в пресс-службе кредитной организации.

«Этот день всё же настал: приложения «Тинькофф» удалили из App Store... Скоро вернёмся с подробностями о том, как безопасно скачать приложения, и ответим на другие важные вопросы», — говорится в сообщении.

В банке пояснили, что уже скачанные приложения будут работать в прежнем режиме: опции по переводу денег, пополнения счёта и другие операции по-прежнему остаются доступны.

Клиентам не рекомендуют скачивать приложения из неофициальных источников.

25 февраля Евросоюз в рамках десятого пакета санкций ввёл ограничения в отношении кредитных организаций — Альфа-банка, Росбанка и банка «Тинькофф».