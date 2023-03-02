Спасатели отправились на поиски туриста из Тулы, пропавшего на Эльбрусе

Спасатели МЧС России отправились на поиски пропавшего на Эльбрусе туриста из Тулы, сообщили в управлении ведомства по Кабардино-Балкарии.

«В 07:00 мск в четверг поступило сообщение, что на горе Эльбрус пропал турист из Тулы 1985 года рождения», — говорится в сообщении.

Уточняется, что информация поступила от друзей мужчины.

К поисково-спасательным работам привлекли пять спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России и одну единицу техники.

Ранее появилась информация, что пять туристов, включая троих детей, не вернулись из похода в район хребта Ажек в Сочи.

Позже сообщили, что группу туристов удалось найти.