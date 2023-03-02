Узнать больше

Спасатели отправились на поиски туриста из Тулы, пропавшего на Эльбрусе

Короткая ссылка
Спасатели МЧС России отправились на поиски пропавшего на Эльбрусе туриста из Тулы, сообщили в управлении ведомства по Кабардино-Балкарии.
Спасатели отправились на поиски туриста из Тулы, пропавшего на Эльбрусе
  • РИА Новости

«В 07:00 мск в четверг поступило сообщение, что на горе Эльбрус пропал турист из Тулы 1985 года рождения», — говорится в сообщении.

Уточняется, что информация поступила от друзей мужчины.

К поисково-спасательным работам привлекли пять спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России и одну единицу техники.

Ранее появилась информация, что пять туристов, включая троих детей, не вернулись из похода в район хребта Ажек в Сочи. 

Позже сообщили, что группу туристов удалось найти.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить