Спасатели отправились на поиски туриста из Тулы, пропавшего на Эльбрусе
- РИА Новости
«В 07:00 мск в четверг поступило сообщение, что на горе Эльбрус пропал турист из Тулы 1985 года рождения», — говорится в сообщении.
Уточняется, что информация поступила от друзей мужчины.
К поисково-спасательным работам привлекли пять спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России и одну единицу техники.
Ранее появилась информация, что пять туристов, включая троих детей, не вернулись из похода в район хребта Ажек в Сочи.
Позже сообщили, что группу туристов удалось найти.