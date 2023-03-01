В Ульяновской области рассказали о ситуации с заболеваемостью COVID-19

Глава управления Роспотребнадзора по Ульяновской области Елена Дубовицкая рассказала на заседании штаба по развитию региона о ситуации с заболеваемостью COVID-19.

Об этом сообщает mosaica.ru.

За неделю выявлено 389 случаев коронавируса. Отмечено снижение заболеваемости в 1,2 раза.

Что касается ОРВИ и гриппа, то зарегистрировано 6352 случая за неделю. Заболеваемость снизилась на 40%.

Показатели продолжают снижаться и в Нижегородской области, передаёт newsnn.ru со ссылкой на Роспотребнадзор.

Доля вирусов негриппозной этиологии в общей циркуляции составляет 51%. Доля вирусов гриппа фиксируется на уровне 49%.

Ранее бывший главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев допустил, что коронавирусная инфекция перейдёт в разряд сезонных болезней в 2024 году.