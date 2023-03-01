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В Петербурге подтвердили 1130 случаев COVID-19 за сутки

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В Санкт-Петербурге подтвердили 1130 случаев COVID-19 за последние сутки.
В Петербурге подтвердили 1130 случаев COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на Смольный.

Выздоровели за минувшие 24 часа 2080 человек.

В стационарах находятся более 1,5 тыс. пациентов. Дома лечатся почти 10 тыс. заболевших.

Также стало известно, что в Орловской области режим повышенной готовности по гриппу и ОРВИ продлили до конца марта, передаёт сайт kp.ru. Соответствующий указ подписал губернатор Андрей Клычков.

В регионе зарегистрировали 8140 случаев острых респираторных вирусных инфекций с 13 по 19 февраля, а также 402 случая коронавируса.

Ранее бывший главный инфекционист Москвы вирусолог Николай Малышев допустил, что коронавирусная инфекция перейдёт в разряд сезонных болезней в 2024 году.

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