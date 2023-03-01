В Тверской области зарегистрировали 151 случай COVID-19 за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.
Общее число заболевших в регионе достигло 184 763.
Выздоровели 180 284 жителя, в том числе 95 за минувшие 24 часа.
В целом в России за последние сутки выявили 13 438 случаев коронавируса, передаёт «Утро.ру».
Ранее бывший главный инфекционист Москвы вирусолог Николай Малышев допустил, что коронавирусная инфекция перейдёт в разряд сезонных болезней в 2024 году.