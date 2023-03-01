В Тульской области выявили 84 случая COVID-19 за сутки

В Тульской области выявили 84 случая COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает Тульская служба новостей со ссылкой на региональный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 190 537 жителей. Вылечились 183 962 человека.

Тем временем в Удмуртии за последнюю неделю 12 537 жителей обратились к медикам с жалобами на ОРВИ, передаёт izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.

В ходе лабораторных исследований за неделю в республике зарегистрировали 227 случаев гриппа.

Ранее бывший главный инфекционист Москвы вирусолог Николай Малышев допустил, что коронавирусная инфекция перейдёт в разряд сезонных болезней в 2024 году.