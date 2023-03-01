Губернатор Белгородской области опроверг информацию о покушении на него

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что его болезнь не связана с попыткой покушения.

Ранее чиновник сообщил, что находится под присмотром врачей.

«Всё очень просто, было пищевое отравление, оно абсолютно бытовое. Очень благодарен врачам, восстанавливаюсь», — приводит РИА Новости слова Гладкова в ходе прямого эфира в соцсети «ВКонтакте».

Глава региона подчеркнул, что уже вышел на работу.

«Не переживайте, никак здесь угроз не было и нет», — подытожил Гладков.

27 февраля он сообщил, что в Белгороде нашли обломки сразу трёх беспилотников.

По словам губернатора, пострадавших в результате ЧП нет, однако есть повреждения окон и машин.