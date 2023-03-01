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Форум «Экология большого города» пройдёт 22—24 марта в Петербурге

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Международный форум «Экология большого города» пройдёт 22—24 марта в Санкт-Петербурге.
Форум «Экология большого города» пройдёт 22—24 марта в Петербурге
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФАН.

В 2023 году в рамках форума запланировано ещё три отдельных проекта — «Городская среда: Экология. Комфорт. Трансформация», специальная программа для особо охраняемых природных территорий и молодёжная программа.

Как отметили организаторы, также состоится Международный экологический форум «День Балтийского моря».

Ранее progorod43 сообщал, что на рекультивацию крупнейшей свалки в Кировской области потратят более 2 млрд рублей.

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